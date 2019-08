Energia: Brasile, Enel Green Power avvia costruzione nuova sezione parco solare nello stato di Piauí (5)

- In Brasile, attraverso le controllate Egpb ed Enel Brasil, il Gruppo Enel ha una capacità installata totale in rinnovabili di oltre 2,4 Gw, di cui 782 Mw da fonte eolica, 370 Mw da fonte fotovoltaica e 1.269 Mw da fonte idroelettrica. A questi si aggiungono gli 1,9 Gw che Egpb sta sviluppando e costruendo nel Paese. Enel Green Power è la business line globale del Gruppo Enel specializzata nello sviluppo e gestione di rinnovabili in tutto il mondo, con una presenza in Europa, America, Asia, Africa e Oceania. (Com)