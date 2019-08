Funerali Diabolik: cori contro agenti e qualche spinta alla partenza del feretro

- Momenti di tensione quando il feretro di Fabrizio Piscitelli ha lasciato il piazzale del Santuario del Divino Amore. Proprio mentre l'auto stava per partire alla volta del cimitero, alcuni tifosi, indispettiti per la massiccia presenza di forze dell'ordine, sono venuti a contatto con gli agenti in tenuta anti sommossa. Qualche spintone e qualche grida prima dell'intervento dei capi della tifoseria che, urlando a squarciagola "fatelo per Fabrizio, non cadete in provocazioni", hanno riportato la calma sul piazzale. Nonostante questo gli agenti rimangono schierati anche con l'ausilio di diversi mezzi blindati. (Rer)