Mostre: venerdì a Firenze l'inaugurazione di "L'arte di sognare l'arte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arte di sognare l'arte". Questo il titolo della mostra di pittura che sarà inaugurata venerdì alle 16, in sala delle Collezioni di palazzo Bastogi in via Cavour, a Firenze. Ad esporre i loro lavori saranno gli allievi dell'Accademia di Firenze, cattedra di Pittura del professor Pierpaolo Ramotto, anno accademico 2018/2019. Interverranno all'inaugurazione il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e il docente Pierpaolo Ramotto. La mostra – progettata e allestita da Victor Costabile e Noemi Alvisi – proseguirà fino al 7 settembre, con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 10-12 e 15-19. (Ren)