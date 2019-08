Iraq: Unità mobilitazione popolare, forze Usa responsabili esplosioni in nostre basi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Unità per la mobilitazione popolare (milizie a maggioranza sciita, Pmu) ritengono le forze degli Stati Uniti le uniche responsabili di quanto accaduto di recente nelle loro basi di recente. Lo riferisce un comunicato stampa delle Pmu, dopo l’ultimo “misterioso” incendio che ha interessato un deposito di armi a nord di Baghdad. “Da ora in poi riterremo le forze statunitensi di quello che accadrà”, si legge. Negli ultimi 30 giorni sono quattro le basi delle Pmu in cui si sono verificate esplosioni. (Irb)