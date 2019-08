Vietnam: United Overseas Bank prevede crescita del 6,7 per cento quest’anno

- L’economia del Vietnam dovrebbe crescere del 6,7 per cento quest’anno, secondo le previsioni dell’ultimo rapporto di United Overseas Bank Limited (Uob), pubblicato ieri, grazie alla robusta domanda interna e all’aumento degli investimenti esteri diretti. Il paese dell’Asia sud-orientale è cresciuto del 7,1 per cento l’anno scorso, il tasso più alto da undici anni. L’espansione ha riguardato tutti i più importanti settori produttivi, con picchi del 13 per cento per l’industria manifatturiera, del 9,2 per cento per l’edilizia e dell’8,5 per cento per la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio. Nel primo semestre la crescita è stata del 6,8 per cento, grazie al traino delle esportazioni e della produzione industriale. Il rapporto del gruppo bancario di Singapore prevede anche un’inflazione intorno al 3,4 per cento nel 2019. (segue) (Fim)