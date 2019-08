Ungheria: ministro Esteri Szijjarto, le forniture di gas per 2020 sono assicurate

- Le forniture di gas all'Ungheria per il 2020 sono già assicurate, e questo anche se un nuovo accordo tra Russia e Ucraina dovesse fallire. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti", dopo aver avuto un incontro con il ministro dell'Energia e delle Attività minerarie serbo, Aleksandar Antic. Secondo il capo della diplomazia ungherese, gli impianti di stoccaggio del gas saranno riempiti entro l'autunno. Riguardo al gasdotto che attraversa Turchia, Grecia, Bulgaria e Serbia, Szijjarto ha detto che non opererà a pieno regime fino al 2021 a causa di procedimenti legali in corso in Bulgaria, ma una volta che diventerà pienamente operativo, garantirà a Budapest qualcosa come 10 miliardi di metri cubi di gas naturale annui. (Seb)