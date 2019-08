Governo: Grasso a Di Maio e Zingaretti, serve coraggio ed esecutivo che cambi l'Italia

- "Oggi iniziano le consultazioni al Quirinale. Non è il momento dei tatticismi, dei personalismi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano", scrive il senatore di Leu, Pietro Grasso, in una lettera aperta rivolta a Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. "E' tempo di servire l'Italia nel modo più nobile che la politica possa fare. Lo dico innanzitutto ai due uomini chiamati nelle prossime ore a fornire delle risposte al presidente Mattarella. Caro Nicola, caro Luigi: è necessario un governo che archivi per sempre la stagione della rabbia, delle bestie sui social, dell'odio, dello spregio alle istituzioni della Repubblica". Prosegue Grasso: "Costruiamolo su una agenda che abbia come faro il lavoro; che restituisca dignità alle persone; che difenda e investa su scuola, sanità, ricerca, innovazione; che promuova la giustizia sociale; che lotti contro l'emergenza climatica. Usiamo i prossimi 3 anni per realizzare davvero il progetto di un'Italia diversa. I numeri ci sono, basta volerlo e non cadere nei tranelli dei veti incrociati. Non consegniamo il Paese all'incertezza o - peggio ancora - alla destra di Salvini. Sarebbe l'errore più grande. Coraggio!", conclude la lettera aperta di Grasso che stasera sarà al Quirinale dal presidente Mattarella con la delegazione di Leu. (Rin)