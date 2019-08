Sanità Lazio: Ciacciarelli (FI), subito incontro con neomanager Asl Frosinone per migliorare offerta

- Per il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, di Forza Italia, è necessario che il nuovo manager della Asl si attivi in tempi brevi per migliorare la sanità nel frusinate . In una nota Ciacciarelli spiega: “Chiederò subito un incontro al nuovo manager della Asl di Frosinone per capire quali sono le sue strategie di miglioramento della sanità in provincia. Questo territorio è vittima di una politica sanitaria omicida messa in campo da Zingaretti che ha portato alla chiusura dei punti di primo intervento ed al sovraffollamento delle strutture esistenti”. Ciacciarelli precisa che “il nuovo manager deve essere in grado di recepire le istanze dei cittadini, e di garantire il loro diritto alla salute e ad usufruire di cure adeguate. Il quadro è davvero desolante” e spiega che “il Lazio ha collezionato un tris di fallimenti: è la prima regione per personale medico e paramedico ridotto all'osso, ancora al primo posto per il numero più basso di pronto soccorso rispetto in rapporto agli abitanti, e per concludere in bellezza, medaglia d'oro per mobilità passiva, della serie si salvi chi può". Ciacciarelli conclude sottolineando che “chi ne ha la possibilità fugge letteralmente dal Lazio per curarsi in altre regioni. Un bilancio negativissimo, da addebitare a una gestione fallimentare da parte della giunta di centrosinistra. La cartina di tornasole sono le continue segnalazioni che ricevo da cittadini giustamente esasperati. Il nuovo manager dia risposte concrete al territorio."(Com)