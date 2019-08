Torino: controlli in lungo Dora Savona, arrestati due spacciatori nigeriani

- Lunedì e martedì scorso, a Torino, è stata effettuata un’attività di contrasto allo spaccio nella zona di lungo Dora Savona e lungo Dora Napoli coordinata dal Commissariato Dora Vanchiglia, che si è avvalso di personale appartenente ai reparti prevenzione crimine, alla squadra cinofili antidroga, e con la collaborazione della polizia municipale, VII circoscrizione. Complessivamente sono state identificate 70 persone; 8 di esse, straniere, sono state fermate per l’identificazione, perché non in regola con il permesso di soggiorno ed accompagnate presso l’ufficio immigrazione; un cittadino italiano è stato denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Torino. Due ragazzi nigeriani, di 24 e 23 anni, sono stati arrestati in quanto sorpresi a spacciare marijuana sul Lungo Dora Savona. (segue) (Rpi)