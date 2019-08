Governo: Giacomoni (FI), Pd-M5s aumenteranno tasse. Errori della Lega

- "I cinque punti del Pd sono molto vaghi, ma dietro al punto sulla 'redistribuzione del reddito' indicato da Zingaretti si nascondono più tasse". Lo ha detto Sestino Giacomoni, deputato e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia, intervistato dal Tg3. "Rischiamo che vada su un governo delle tasse che, anziché ridurle, le aumenterà di nuovo. Questo è un campanello d'allarme per tutti ed è la prova provata che il centrodestra deve fare di tutto per andare alle elezioni compatto, vincere, e governare per 5 anni il Paese. Solo così si avrebbe un governo di legislatura. La Lega, tirando troppo alla lunga un governo che faceva acqua da tutte le parti - ha aggiunto Giacomoni - ha fatto un errore tattico e anche politico. Altro errore è stato di creare una crisi in pieno agosto credendo di poter fare tutto da sola. Oggi rischiamo, a causa di questi due errori, di trovarci un governo Pd-5stelle. Proprio per questo il centrodestra ha l'obbligo morale verso gli italiani di andare unito al voto", ha concluso Giacomoni.(Com)