Speciale difesa: India-Pakistan, Kashmir, Trump torna a parlare di mediazione

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un incontro con la stampa ieri alla Casa Bianca, a Washington, è tornato a parlare di mediazione nel conflitto del Kashmir tra India e Pakistan. “Il Kashmir è un posto molto complicato. Ci sono gli indù e ci sono i musulmani, e non direi che vadano molto d’accordo. Ed ecco quello che succede ora”, ha detto il leader statunitense. “Stiamo dando una mano in questa situazione. Ci sono gravissimi problemi tra questi due paesi e farò il meglio che posso per mediare o fare qualcosa”, ha aggiunto Trump, che nel fine settimana incontrerà il primo ministro indiano, Narendra Modi, al vertice del G7 di Biarritz, in Francia, al quale Modi è stato invitato come ospite d’onore. Nella stessa giornata di ieri il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, ha avuto una conversazione telefonica col segretario alla Difesa statunitense, Mark Esper, congratulandosi per la sua recente nomina. I due interlocutori, si legge in un comunicato del ministero della Difesa indiano, hanno espresso soddisfazione per i progressi nella cooperazione di settore e ribadito l’impegno per l’ulteriore espansione. Singh, prosegue la nota, “ha sollevato la questione del terrorismo transfrontaliero che colpisce l’India e ha espresso apprezzamento per il sostegno statunitense allo sforzo dell’India per mantenere la pace e la stabilità nella regione” e “ha detto che le questioni relative all’articolo 370 sono un affare interno dell’India e che sono volte a migliorare la crescita e lo sviluppo economico, la democrazia e la prosperità per il popolo del Jammu e Kashmir”. “Il segretario alla Difesa Usa ha preso atto della posizione dell’India sul fatto che i recenti sviluppi nel Jammu e Kashmir siano una questione interna dell’India” e “ha auspicato che qualsiasi questione tra India e Pakistan venga risolta bilateralmente”, conclude il comunicato. (Inn)