Speciale difesa: Iraq, un civile ucciso in zona a sud-est di Baghdad

- Un civile è rimasto ucciso in un attacco armato nel sobborgo di Nahrawan, a sud-est di Baghdad. Lo riferiscono fonti della sicurezza, precisando che questa mattina uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco con armi silenziate contro un civile, provocandone la morte, mentre quest'ultimo attraversava il quartiere periferico alle porte della capitale irachena. Le forze di sicurezza hanno sigillato le vie d'uscita dall'area dell'incidente, nel tentativo di isolare e rintracciare gli autori dell'omicidio. Il bilancio delle vittime di attacchi terroristici nel paese è di 413 morti, di cui 289 civili e 124 militari, da gennaio a luglio. Inoltre, nei primi sette mesi dell'anno sono 705, di cui 299 civili e 406 militari, rimasti feriti in atti di terrorismo. (Irb)