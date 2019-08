Governo: Sisto (FI), fine alleanza gialloverde è un bene per italiani

- "Il reddito delle famiglie arranca e il paese affonda tra tasse e crisi aziendali: la fine della strana alleanza tra Lega e M5s è, oggettivamente e in modo evidente, un bene per l'Italia e per gli italiani". Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, commentando i dati Ocse. "Ora confidiamo nella saggezza del Presidente Mattarella, convinti che serva un esecutivo in grado di risollevare il Sud, di abbassare finalmente le tasse e di restituire efficienza al sistema giudiziario. Ci auguriamo perciò che il prossimo futuro abbia nel consenso popolare il suo punto di forza", conclude Sisto. (Com)