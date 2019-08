India: ex ministro Finanze Chidambaram accusato di corruzione, venerdì udienza per patteggiamento

- Palaniappan Chidambaram, ex ministro delle Finanze e membro del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, sarà ascoltato venerdì 23 agosto dalla Corte suprema,in relazione al presunto scandalo per corruzione e riciclaggio di denaro nato attorno al gruppo media Inx. Nei giorni scorsi, insieme al collegio di avvocati membri del Congresso guidati da Kapil Sibal, Chidambaram aveva presentato una richiesta di patteggiamento. La richiesta era stata presentata al giudice Nuthalapati Venkata Ramana due volte, ma in entrambi i casi le autorità hanno chiesto di inoltrarla al giudice capo Ranjan Gogoi, che tuttavia ha rimandato l'udienza a causa di cavilli di forma. Nel caso Inx sono coinvolti il figlio di Chidambaram, Karti, il quale nel 2007 (quando il padre ricopriva la carica di ministro delle Finanze) avrebbe favorito un finanziamento estero alla compagnia tramite il Consiglio per la promozione degli investimenti esteri (Fipb). (segue) (Inn)