Romania: premier Dancila nomina nuovo capo ispettorato polizia

- Il primo ministro romeno Viorica Dancila ha nominato Liviu Vasilescu come direttore dell'ispettorato generale della polizia. La decisione è stata pubblicata oggi nella Gazzetta ufficiale della Romania. Vasilescu è stato in precedenza capo del direttorato sulle operazioni speciali della polizia. Fino ad oggi la posizione per la quale è stato nominato Vasilescu era stata occupata ad interim da Florin Dragnea, dopo che l'ex direttore Ioan Buda si è dimesso in seguito agli omicidi di Caracal (località del sud della Romania). Nei giorni scorsi medici legali hanno confermato l'esistenza di una seconda vittima nel caso degli omicidi di Caracal, località del sud della Romania. La Direzione investigativa dei reati della criminalità organizzata e terrorismo ha presentato i risultati delle analisi effettuate sulle spoglie trovate vicino all'abitazione del sospetto principale, Gheorghe Dinca, un meccanico di 66 anni. I resti umani non appartengono alla quindicenne Alexandra Macesan, una delle vittime; senza però i risultati del test dell'Dna non si può sapere con certezza se appartengono all'altra ragazza scomparsa, Luiza Melencu (18 anni). (segue) (Rob)