Rifiuti Roma: Bordoni (FI), ordinanza sacchetti trasparenti è ridicolo capriccio di Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza sindacale sui sacchetti trasparenti per la spazzatura indifferenziata e la plastica, emanata da Virginia Raggi il 5 agosto scorso, “è un ridicolo capriccio”, per il consigliere capitolino di Forza Italia Davide Bordoni. “Succede proprio questo – spiega Bordoni in una nota – si vessano i cittadini romani, si è convinti di far bene inventandosi multe e gabelle e domani chissà che altro ancora. Il Campidoglio, tramite la direzione rifiuti, è pronto a precisare che le buste non devono necessariamente essere trasparenti: basterebbero le semi-trasparenti, quindi abbiamo già un dietro-front dei grillini”. Bordoni conclude che “è evidente che inventare delle sanzioni, senza pensare ad un miglioramento nella gestione, non giova a nessuno. Sembra sia in corso un gioco a chi la spara più estrosa, convinto di essere considerato più intelligente. Poveri noi. Chi comanda evidentemente annaspa”.(Com)