Nigeria: Buhari nomina nuovo governo di 44 membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha nominato oggi la nuova squadra di governo, ad oltre sei mesi dalla sua rielezione per un secondo mandato alla guida del paese. Il nuovo esecutivo, come riferisce il quotidiano “Premium Times”, conta un totale di 44 membri fra cui lo stesso Buhari, che ha confermato per sé il portafoglio del Petrolio, come nel suo primo mandato, e ha nominato Timipre Silva come ministro di Stato del dicastero al posto di Emmanuel Kachikwu. Fra gli altri ministeri di rilievo, confermati gli incarichi di Zainab Ahmed nel ruolo di ministro delle Finanze, quello di Geoffrey Onyeama nel ruolo di ministro degli Esteri e quello di Chris Ngige nel ruolo di ministro del Lavoro, mentre Bashir Salihi Magashi subentra a Mansur Dan Ali a capo del dicastero della Difesa. Buhari, in carica dal 2015, ha giurato per il secondo mandato lo scorso 29 maggio dopo aver vinto le elezioni generali di febbraio con il 56 per cento dei voti contro il 41 per cento conseguito da Atiku Abubakar, candidato del Partito democratico popolare (Pdp), che ha contestato l’esito del voto presentando ricorso in tribunale. (Res)