Kosovo-Nord Macedonia: ministro Economia macedone a Pristina per discutere su questione dazi

- Il ministro dell'Economia macedone, Kreshnik Bekteshi, effettua oggi una visita in Kosovo per discutere con il ministro del Commercio e dell'Industria kosovaro Endrit Shala sui recenti dazi imposti da Pristina sulle importazioni di alcuni prodotti dalla Macedonia del Nord. Il ministro macedone ha già protestato contro la decisione di Pristina, sostenendo che i prodotti macedoni rispettano tutti gli standard internazionali. Il governo di Skopje ha discusso ieri in merito alla situazione del blocco delle esportazioni imposto dal Kosovo: ad incontrarsi sono stati il ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e delle Risorse idriche, Trajan Dimkovski, il ministro dell’Economia Bekteshi e il direttore dell’Agenzia per i prodotti alimentari Zoran Atanosov. Dopo l'incontro è stata annunciata la missione di Bekteshi a Pristina. (segue) (Mas)