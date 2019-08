Speciale infrastrutture: Kosovo, indagine su operato governo in appalto autostrada verso Nord Macedonia

- La Procura speciale del Kosovo sta indagando alcuni esponenti del governo di Pristina per il pagamento di 53 milioni di euro effettuato alla società Bechtel Enka per la costruzione dell'autostrada per connettere il paese con la Macedonia del Nord. E' quanto rivela il portale d'informazione "Balkan Insight", secondo cui il pagamento oggetto di indagine al consorzio turco-statunitense, per un valore di 53,1 milioni di euro, è avvenuto nel giugno 2018 per la realizzazione dell'autostrada tra Pristina e Skopje. Oggetto dell'indagine sono in particolare alcuni costi extra da pagare per i ritardi nella realizzazione dell'opera. L'autostrada tra Pristina e Skopje è stata inaugurata nel maggio di quest'anno. (Kop)