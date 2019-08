Usa-Serbia: Pompeo riceve presidente Vucic, concordi su processo integrazione Ue dei Balcani

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha incontrato ieri sera a New York il presidente serbo Aleksandar Vucic. Pompeo ha elogiato la solida relazione tra Stati Uniti e Serbia, secondo quanto riferisce una nota del dipartimento di Stato. Il segretario e il presidente Vucic hanno concordato una visione bilaterale condivisa di una regione dei Balcani occidentali stabile, sicura e prospera. Gli Stati Uniti continuano a sostenere per l'obiettivo della Serbia di integrarsi nell'Unione europea e, in questo senso, Pompeo ha incoraggiato la Serbia a concentrarsi su questo obiettivo strategico accelerando le riforme interne e riprendendo i negoziati con il Kosovo su un accordo di normalizzazione delle relazioni incentrato sul riconoscimento reciproco. Il segretario ha ribadito che entrambe le parti dovrebbero evitare le provocazioni che ostacolano il processo di normalizzazione e impegnarsi attraverso spirito di compromesso e flessibilità necessari per garantire un accordo e liberare il potenziale di entrambi i paesi. (Was)