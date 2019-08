Kosovo: Mustafa (Ldk), partito pronto per elezioni (2)

- Continuano i contatti tra il Movimento Vetevendosje e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) per la formazione di un'alleanza elettorale in vista del voto. Lo ha confermato il vice leader del Vetevendosje, Glauk Konjufca, parlando all'emittente "T7". L'ultimo incontro sarebbe avvenuto nei giorni scorsi tra l'altro vice leader del Vetevendosje, Besnik Bislimi, e due esponenti di punta dell'Ldk, Kujtim Shala e Avdullah Hoti. Nella ricostruzione di Konjufca, ci sarà nei prossimi giorni un nuovo incontro prima dell'accordo finale. "L'Ldk prenderà la prima e la seconda carica costituzionale, il Vetevendosje la terza ovvero il ruolo di primo ministro, per una semplice ragione, ovvero che il Movimento non ha mai governato". Konjufca si è detta fiduciosa sulla possibilità di trovare un accordo, anche se "non aspetteremo per l'Ldk dopo il 23 agosto", ovvero dopo lo scioglimento del parlamento previsto giovedì. (segue) (Kop)