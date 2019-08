Kosovo: colloquio tra partiti Aak e Nisma per possibile alleanza elettorale

- Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), il premier dimissionario Ramush Haradinaj, ha incontrato il leader dell'Iniziativa socialdemocratica (Nisma) Fatmir Limaj, per valutare la possibilità di trovare un accordo prelettorale. L'incontro si sarebbe tuttavia concluso senza un accordo, secondo quanto riportato dalla stampa di Pristina. Haradinaj ha detto che il tema centrale del colloquio è stata la mozione per lo scioglimento del parlamento di Pristina, che sarà votata nella giornata di domani. "C'è un buon clima per una coalizione, ma non abbiamo discusso di questo. Abbiamo parlato della mozione di giovedì", ha dichiarato. Secondo il portale d'informazione "Klan Kosova", l'accordo di coalizione sarebbe invece stato oggetto di confronto tra Haradinaj e Limaj, senza tuttavia raggiungere un accordo ufficiale. (segue) (Kop)