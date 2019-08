Kosovo: colloquio tra partiti Aak e Nisma per possibile alleanza elettorale (2)

- Il premier dimissionario kosovaro, il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo Haradinaj, ha siglato nei giorni scorsi per conto del suo schieramento politico l'accordo per formare una coalizione pre-elettorale con il Partito socialdemocratico (Psd), guidato dal sindaco di Pristina Shpend Ahmeti. Parlando dopo una riunione del partito Aak, Haradinaj ha annunciato l'accordo con il Psd, attualmente all'opposizione. (Kop)