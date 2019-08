I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia-Kosovo: presidente Vucic, proseguimento dialogo non prima di dicembre - Il dialogo tra Belgrado e Pristina proseguirà "nel caso migliore" all'inizio di dicembre. Lo ha dichiarato il presidente della Serbia Aleksandar Vucic in un'intervista, rilasciata a New York, all'emittente "Prva tv". Vucic ha commentato il proprio incontro con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo affermando che "è difficile valutare se il colloquio avrà un impatto positivo sulla dinamica del dialogo con Pristina, dato che esso difficilmente riprenderà prima delle elezioni in Kosovo, che sono attese per il sei ottobre ma non sono ancora state indette ufficialmente". Vucic ha ribadito che "prima del proseguimento del dialogo è necessario parlare dell'abolizione dei dazi imposti da Pristina". Il capo dello stato di Belgrado ha affermato che "il problema non è se il dialogo riprenderà tra due, tre o sei mesi, anche se il tempo è un fattore importante, ma è molto più importante mantenere la pace durante quel periodo". (segue) (Res)