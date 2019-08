I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: Mustafa (Ldk), partito pronto per elezioni - La Lega democratica del Kosovo (Ldk) è pronta per le elezioni, alle quali intende correre da sola. Lo ha dichiarato il leader del partito, Isa Mustafa, aggiungendo che però l'Ldk è aperto a forme di cooperazione. Secondo il quotidiano "Bota Sot", Mustafa avrebbe intenzione di incontrare il leader di Alleanza per il futuro del Kosovo e premier dimissionario Ramush Haradinaj. "Credo che ci incontreremo. Abbiamo bisogno di un processo elettorale regolare, accettabile e trasparente. In ogni caso, dovremo cooperare dopo il voto", ha spiegato Mustafa. (Res)