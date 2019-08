Grecia-Nord Macedonia: viceministro Esteri Varvitsiotis, Atene controlla attuazione accordo Prespa (3)

- "La firma dell'accordo di Prespa ha avuto un impatto positivo nei rapporti economici tra Grecia e Macedonia del Nord", ha sottolineato nei giorni scorsi il primo ministro macedone Zoran Zaev, scrivendo sul suo profilo Facebook. Secondo Zaev nel 2018 si è registrato un aumento del 15,8 per cento nell'interscambio commerciale; mentre le esportazioni macedoni verso la Grecia sono aumentate del 5,8 per cento. "Il governo di Atene monitora con attenzione l'attuazione da parte di Skopje dell'accordo sul nome di Prespa", ha detto nei giorni scorsi il viceministro degli Esteri greco, Miltiadis Varvitsiotis, parlando all'emittente radiofonica "Parapolitika". Varvitisotis ha confermato le intenzioni della parte greca di rispettare l'intesa raggiunta nel 2018, precisando tuttavia che Atene intende preparare anche eventuali risposte nel caso di mancato rispetto dell'accordo da parte macedone. "Una volta siglato e ratificato dai parlamenti di Grecia e Macedonia del Nord, l'accordo di Prespa ha creato una pletora di obblighi giuridici" che rendono difficile per ciascuno evitare la sua attuazione", ha spiegato nei giorni scorsi il ministro della Difesa greco, Nikos Panagiotopoulos. (segue) (Gra)