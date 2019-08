Frosinone: vendeva prodotti scaduti, 15mila euro di multa per noto supermercato a Veroli

- Un noto supermercato di Veroli, in provincia di Frosinone, è stato multato dai carabinieri della stazione locale perché esponeva per la vendita prodotti alimentari oltre la data di scadenza. Al titolare del supermercato, a cui sono state contestate anche altre irregolarità, sono state elevate tre sanzioni per un totale di 15mila euro. Sequestrato anche un 1,5 kg circa di mangime per animali per un valore di 2mila euro(Rer)