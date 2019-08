Crescita: Unione consumatori, Italia sotto la media europea per reddito famiglie

- Nel primo trimestre 2019 il reddito delle famiglie nel nostro Paese è cresciuto dello 0,5 per cento contro lo 0,6 per cento dell'area Ocse e lo 0,7 per cento di Eurolandia. Peggio dell'Italia, secondo l'Unione nazionale dei consumatori, fa solo il Regno Unito con un +0,3 per cento. In una nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, commentando i numeri dell'Ocse parla di "dati molto allarmanti. L'Italia resta la Cenerentola del mondo, non solo dell'Eurozona". Dona afferma: "Se poi considerassimo il dato del reddito durante gli anni della crisi, la situazione sarebbe ancora peggiore. E' assolutamente condivisibile che il reddito reale fornisce un quadro del benessere delle famiglie. Anzi, a nostro avviso non solo delle famiglie ma anche del Paese: fino a che gli italiani arrancano e sono in difficoltà anche il Paese non può che andare male". E conclude: "Dal 2007 al 2018 il potere d'acquisto delle famiglie, ossia il reddito lordo disponibile in termini reali delle famiglie consumatrici, è sceso del 6,6 per cento. Peggio di così non si può". (Com)