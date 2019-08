Catania: maltrattamenti in famiglia, arrestata una coppia di genitori

- Una coppia di genitori è stata arrestata a Catania per maltrattamenti in famiglia ai danni dei tre figli di 9, 8 e 3 anni. All'uomo e alla donna, attualmente posti ai domiciliari, è stata revocata la potestà genitoriale. Le indagini hanno preso il via a seguito della visita medica del più grande dei bambini, il quale secondo i medici aveva lesioni compatibili con maltrattamenti e non con un incidente domestico, come invece avrebbe riferito la madre. I successivi accertamenti di polizia avrebbero evidenziato, grazie all'uso di intercettazioni audio e video, gli abusi subiti da tutti i figli.(Ren)