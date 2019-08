Serbia-Croazia: presidente Vucic, ruolo omologo Grabar-Kitarovic è positivo

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha affermato oggi di "non essere sempre d'accordo con la presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic, ma ritengo il suo ruolo comunque positivo". Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", Vucic ha affermato di avere "chiesto a Grabar-Kitarovic di non utilizzare più il termine 'aggressione dalla Grande Serbia' per parlare del conflitto degli anni Novanta in quanto non ha senso". Vucic ha riferito che "dal suo lato, Grabar-Kitarovic ha chiesto a me di occuparmi delle persone scomparse durante la guerra".(Seb)