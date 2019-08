Estonia-India: vicepresidente indiano Naidu e presidente estone Kaljulaid discutono espansione cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la visita ufficiale del vicepresidente indiano Muppavarapu Venkaiah Naidu nelle repubbliche baltiche. Ieri sera è arrivato in Estonia, dove è stato accolto dal presidente estone Kersti Kaljulaid al palazzo presidenziale di Tallinn; i due, affiancati dai rispettivi delegati, hanno avuto colloqui sui rapporti commerciali tra i due stati e sui temi dell'avanzamento tecnologico, della sicurezza online, dell'innovazione e dell'educazione. Presenti anche il primo ministro Juri Ratas e il presidente del parlamento estone Henn Polluaas. Nella mattinata di oggi le delegazioni si sono recate nella piazza Vabaduse, dove Naidu ha deposto una corona di fiori sulla Colonna della Vittoria, il monumento che celebra l'indipendenza dell'Estonia. Il programma prevede anche la visita al ministero degli Esteri, dai cui uffici Naidu si rivolgerà a una rappresentanza della comunità indiana in Estonia, per poi firmare un accordo di libera circolazione per chi è in possesso di un visto diplomatico. In programma anche il passaggio allo showroom e-Estonia, nel campus della città di Ulemiste, prima del ritorno in India, previsto per stasera. (segue) (Inn)