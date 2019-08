Estonia-India: vicepresidente indiano Naidu e presidente estone Kaljulaid discutono espansione cooperazione (2)

- La visita è volta al rafforzamento della cooperazione tra India ed Estonia e segue gli incontri avvenuti in Lituania e Lettonia nei giorni scorsi. Il viaggio di Naidu è iniziato sabato scorso in Lituania, dove si è fermato fino a domenica e ha incontrato il presidente Gitanas Nausėda e Viktoras Pranckietis, presidente della Seimas (il parlamento lituano). Il viaggio è proseguito in Lettonia, dove il vicepresidente indiano ha incontrato il presidente lettone Eglis Levits e il primo ministro Krisjanis Karins, insieme alla vicepresidente del parlamento Inese Libina-Egnere. Naidu è accompagnato da una delegazione composta dal ministro per lo Sviluppo delle risorse umane, Comunicazioni ed elettronica e Tecnologie per l'informazione Sanjay Shamrao Dhotre, dai membri del Consiglio degli Stati (camera alta) Ranee Narah e Manas Ranjan Bhunia, dal deputato della Camera del popolo (camera bassa) Ramesh Bidhuri e da alcuni funzionari governativi. (Inn)