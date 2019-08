Iran: petroliera di Teheran in panne al largo del Mar Rosso (2)

- L'imbarcazione, sequestrata il 4 luglio scorso dalle forze navali britanniche, era sospettata di trasportare 2,1 milioni di barili di petrolio in Siria, in violazione delle sanzioni dell'Ue. Il vascello, noto in precedenza con il nome di Grace 1 e battente bandiera panamense, lunedì 19 agosto ha lasciato il porto di Gibilterra per dirigersi in acque internazionali dopo un fermo di 45 giorni. E' di questa mattina, invece, la notizia riportata dall'emittente statunitense "Fox News", secondo cui un'altra nave cisterna denominata Bonita Queen è diretta a Dubai dove farà rifornimento. Da qui dovrebbe iniziare un viaggio di diversi mesi attorno al corno dell'Africa, per poi fare rotta attraverso il Mediterraneo per portare petrolio iraniano verso la Siria, in piena violazione delle sanzioni in vigore verso il paese arabo. (Res)