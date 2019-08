Governo: Morassut (Pd), Conte? Ok dialogo ma no trasformismo

- Il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte può diventare in futuro un “elemento di dialogo” con la sinistra, ma prima occorre far passare un periodo di “decantazione”. E’ quanto sostiene il deputato e responsabile Infrastrutture del Pd Roberto Morassut. Ieri, “Conte ha fatto un discorso apprezzabile per molte parti ma reticente per altre - ha osservato il parlamentare del Pd - . Le sue osservazioni cozzano un po’ con il fatto che è stato il primo protagonista di un governo che ha fallito. Pertanto, questo rende difficile la composizione di un esecutivo che abbia questo elemento di continuità. Ciò non toglie che il discorso di Conte abbia tutte le caratteristiche perché egli possa diventare un elemento di dialogo con la sinistra in futuro. Ma occorre un periodo di decantazione altrimenti potrebbe essere visto come trasformismo”.(Rer)