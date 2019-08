Teatro: Usb e Uilcom, sciopero lavoratori La Fenice il 25 e il 31 agosto

- Le organizzazioni sindacali Usb e Uilcom proclamano lo sciopero dei lavoratori del Gran teatro La Fenice di Venezia nei giorni del 25 e 31 agosto. La richiesta dei sindacati è quella che vengano ritirati i licenziamenti poiché “dopo l'incontro tenutesi presso la Prefettura di Venezia il 5 luglio scorso siamo fermi al punto di partenza”, spiegano in una nota. Tra i problemi evidenziati dai sindacati c'è “il mancato riconoscimento dei diritti di prelazione maturati dal personale artistico” e “l’utilizzo del contratto a intermittenza che è sempre più presente ed aumenta nei picchi di lavoro”. Inoltre “sono drasticamente ridotti i contratti a tempo determinato, specialmente in ambito artistico con palesi disparità di trattamento tra i dipendenti”, proseguono i sindacati, e le “piante organiche e i contratti aziendali” sono “vecchi di 20 anni” a fronte di una “produzione triplicata” con conseguente “aumento degli incassi” che però "è senza ricadute economiche per la gran parte dei dipendenti”. Infine per i sindacati “la sicurezza dei dipendenti è minata ogni giorno da condizioni di lavoro inappropriate” e “il codice disciplinare, interno al Gran teatro La Fenice, deve essere modificato radicalmente in quanto rende le lavoratrici ed i lavoratori totalmente succubi dell'azienda, anche fuori orario di lavoro”. “E’ assurdo – concludono Usb e Uilcom - che ci sia una sanzione di cinque giorni per chi rifiuta la testimonianza o sia reticente in procedimenti disciplinari riguardanti colleghi per fatti avvenuti fuori orario di lavoro”.(Com)