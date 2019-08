Milano: De Corato sgombero via Cozzi segnale positivo da Stato

- È il secondo sgombero nel giro di un mese ed è sicuramente un segnale positivo da parte dello Stato nei confronti di centri sociali, anarchici e no-global che pensano di poter occupare abusivamente impunemente. Lo dichiara Riccardo De Corato, ex Vice Sindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia commentando lo sgombero dello stabile occupato abusivamente dal Centro Sociale Proprietà Pirata Riot Club dalla fine del 2016 in via Cozzi a Milano. “Fino ad ora hanno potuto farlo, grazie a Sala e al centrosinistra, rimasti sempre in religioso silenzio a guardare il susseguirsi di occupazioni e 'traslochi', visto che a Milano, infatti, sono almeno 22 gli stabili occupati dai centri sociali”, ricorda l'esponente di Fratelli d'Italia sottolineando che “ovviamente la speranza è che questo sia solo l'inizio, anche se, vista la crisi di Governo, molto probabilmente questi escomi si fermeranno e, visto che a Sala e al Centro sinistra l'illegalità e l'abusivismo non interessano, c'è il rischio che continuino le nuove occupazioni”. “Milano e i milanesi sono esausti, soprattutto chi risiede nei dintorni di stabili occupati abusivamente, all'interno e all'esterno dei quali continuano ad essere organizzati, senza alcun permesso, eventi. Non si può più tollerare l'impunità di questi personaggi”, conclude De Corato. (Com)