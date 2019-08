Speciale energia: ministro bulgaro Petkova, 13 società interessate a centrale nucleare Belene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 13 le società che hanno manifestato l'interesse per partecipare alla costruzione della centrale nucleare bulgara di Belene. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia di Sofia, Temenuzhka Petkova, parlando oggi in conferenza stampa. Oltre alle cinque grandi società internazionali, la cui partecipazione alla gara era stata annunciata ieri, hanno manifestato interesse per il progetto Belene entro i termini previsti anche la società statale dell'energia della Macedonia del Nord, due società bulgare, un consorzio con la ceca Vitkovice Heavy Machinery, e una società tedesca. "C'è stato molto scetticismo sul fatto che la gara avrebbe suscitato interesse. Con le domande che abbiamo ricevuto non avremmo potuto chiedere di più, in quanto ci sono alcuni leader globali dell'energia nucleare", ha dichiarato Petkova. Secondo quanto riportato ieri dal portale d'informazione "24 Chasa", cinque grandi società hanno manifestato interesse per il progetto Belene: anche il ministro Petkova ha confermato le domande pervenute dalla cinese China National Nuclear Corporation, dalla francese Framatome, dalla statunitense General Electric, dalla sud coreana Korea Hydro and Nuclear Power e dalla russa Rosatom. L'intero processo per la scelta della società a cui affidare il progetto dovrebbe concludersi a maggio del 2020. (Bus)