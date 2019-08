Speciale energia: fonte Ue, a settembre possibili nuovi negoziati con Russia e Ucraina su transito gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha offerto a Russia e Ucraina di tenere un nuovo round dei negoziati trilaterali sul transito del gas nella terza settimana di settembre. Lo ha affermato una fonte interna alla Commissione Ue all’agenzia di stampa “Sputnik”, specificando che da Bruxelles sono in attesa di una risposta da parte delle autorità di Kiev e Mosca. Il contratto attuale fra Russia e Ucraina per il transito del gas diretto verso l’Europa scadrà a fine 2019. Sono attualmente in corso dei difficili negoziati per estendere l’accordo o siglarne uno nuovo, con la partecipazione dei rappresentanti della Commissione Ue. (Rum)