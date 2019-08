Speciale energia: Ucraina, obiettivo ridurre consumo gas di cinque miliardi metri cubi entro 2022

- L’Ucraina può ridurre il consumo del gas di cinque miliardi di metri cubici entro il 2022. Lo ha reso noto il direttore dell’Agenzia statale per l’efficienza e il risparmio energetico ucraina, Serhiy Savchuk, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Il nostro obiettivo è ridurre il consumo energetico di altri cinque miliardi di metri cubici di gas all’anno fino entro il 2022, per tutte le categorie di consumatori”, ha spiegato Savchuk, ricordando i risultati già ottenuti nello scorso anno. Nello specifico, il direttore ha ricordato come circa 650 mila nuclei familiari abbiano già approntato misure per la modernizzazione climatica degli edifici residenziali. “Ogni anno l’Ucraina risparmia circa 1,2 miliardi di euro sulle spese per le importazioni di gas”, ha concluso Savchuk. (Res)