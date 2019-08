Speciale energia: Paraguay, scandalo Itaipù, parlamento boccia messa in stato accusa del presidente Benitez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati del Paraguay ha respinto, con 43 voti contrari e 36 favorevoli, la possibilità di mettere in stato di accusa il capo dello Stato, Mario Abdo Benitez. Lo riferisce la stampa del paese latinoamericano, ricordando che l’opposizione aveva accusato il presidente di alto tradimento per la firma di un accordo segreto con il governo brasiliano in merito allo sfruttamento dell’energia prodotta dalla centrale idroelettrica binazionale di Itaipù. Stando alle informazioni diffuse, lo stesso Benitez, sicuro che l’accusa sarebbe caduta, avrebbe chiesto una risoluzione rapida della questione. I governi del Paraguay e del Brasile avevano annullato il primo di agosto un controverso accordo bilaterale firmato segretamente il 24 maggio e riguardante lo sfruttamento dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica. Il testo concordato tra le parti invitava la ripresa dei negoziati "a livello tecnico" con l'obiettivo di "definire lo schema di assegnazione della potenza" generata da Itaipù alle due imprese di stato che amministrano la distribuzione elettrica per il Paraguay (Ande) e per il Brasile (Eletrobras). La riunione tra i rappresentanti dei due paesi era stata convocata d'urgenza dalle parti a fronte del precipitare della crisi politica in Paraguay con l'annuncio, da parte dell'opposizione, dell'avvio di un procedimento di messa in "stato d'accusa" nei confronti dello stesso presidente Mario Abdo. (Abu)