Milano: Galimberti, Comune impegnato contro dispersione scolastica e per inclusione

- Sportelli, progetti, laboratori, percorsi educativi e di orientamento. Sono molteplici gli interventi che il Comune di Milano mette in campo per accompagnare ragazzi e ragazze adolescenti attraverso fasi delicate, come l'inserimento e il reinserimento scolastico o la scelta del percorso di studi migliore, con l'obiettivo di contrastare il più possibile la dispersione e facilitare i processi di inclusione. "Con l'adolescenza si apre una delle fasi più difficili per i ragazzi e le loro famiglie – dichiara l'assessore all'Educazione e Istruzione Laura Galimberti –, una fase che l'Amministrazione vuole accompagnare concretamente, per cercare di ridurre il più possibile il fenomeno della dispersione scolastica e di garantire a tutti l'accesso a scuola, l'inserimento e l'inclusione nella società". Per proseguire le azioni già in corso all'interno dell'IPM Beccaria, per esempio, la Giunta ha deliberato la presa d'atto dell'adesione al progetto "Inside out 2.0", in qualità di partner associato, con cui Fondazione Enaip Lombardia (capofila) ha partecipato all'avviso pubblico di Regione Lombardia per il consolidamento di interventi di inclusione per le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il Comune di Milano è infatti presente al Beccaria dal 1979 con l'unità Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale, che nel 2018 ha messo in campo oltre 16.500 azioni per un totale di 960 presenze (6.630 tra gennaio e luglio 2019 con 380 presenze). (segue) (Com)