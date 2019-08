Milano: Galimberti, Comune impegnato contro dispersione scolastica e per inclusione (2)

- Diversi gli interventi all'interno del carcere minorile: dalle azioni 'ponte' per i ragazzi in uscita dall'Istituto, attraverso l'orientamento verso il territorio, i servizi e le istituzioni, ai percorsi educativi individualizzati, dalle attività culturali e di socializzazione ai laboratori per piccoli gruppi. È stato sperimentato inoltre lo Spazio Mediando, che accoglie diverse tipologie di conflitto riguardanti relazioni interne tra detenuti, tra agenti di polizia penitenziaria e detenuti, tra educatori e detenuti, tra agenti di polizia penitenziaria ed educatori… A questi interventi del Centro per la Giustizia Riparativa si affiancano le azioni del SEA (servizio educativo per adolescenti), che nell'anno scolastico 2018/2019 ha progettato e realizzato percorsi educativi individualizzati e integrati scuola-laboratorio per ragazzi e ragazze a rischio dispersione, segnalati da 11 Scuole secondarie di Primo grado (437 presenze), e percorsi di reinserimento e recupero scolastico attraverso lo Sportello SeguiMI a Scuola (108 presenze). Inoltre, attraverso gli sportelli di orientamento scolastico (PoliStart) sono stati raggiunti 211 ragazzi e relative famiglie, attraverso azioni di sostegno allo studio, e realizzati 48 laboratori di integrazione scolastica L2 per 725 allievi ed erogate 225 ore di mediazione linguistico-culturale. E ancora, il personale di "Cerco offro scuola", lo sportello di orientamento scolastico rivolto ai giovani stranieri dai 14 ai 21 anni, nel 2018 ha accolto 117 alunni e famiglie ed effettuato 147 colloqui di orientamento, accompagnando i ragazzi nella scelta della scuola più idonea e supportandoli nella fase di iscrizione. (segue) (Com)