Milano: Galimberti, Comune impegnato contro dispersione scolastica e per inclusione (3)

- Trentacinque, poi, sono gli Istituti scolastici di Milano che sono stati interessati dal servizio di orientamento scolastico del SEA, che ha coinvolto oltre 4.000 studenti (e le famiglie) e oltre 400 docenti, attraverso consulenze, colloqui individuali e incontri preparatori di accompagnamento alla scelta scolastica. Attività di consulenza individuale è stata rivolta anche a circa 30 allievi di 20 Istituti scolastici che usufruiscono del sostegno didattico. In co-progettazione tra il SEA e soggetti del Terzo Settore è nato poi lo Spazio Arteducazione, dove l'arte e l'educazione lavorano insieme per trasformarsi in veicoli di lotta all'esclusione sociale e ridurre al minimo le disparità: sono stati coinvolti 94 ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. All'interno interagiscono i progetti "L'Arte come Educazione" e "Doors con i bambini", che hanno coinvolto192 ragazzi, 25 insegnanti e 2 Istituti Scolastici. Rivolto ad adolescenti e adulti, infine, è anche il CIA (Centro di Istruzione per Adulti e Adolescenti), finalizzato al contrasto alla dispersione scolastica e al ritorno all'istruzione, attraverso corsi diurni e serali per recuperare anni scolastici e conseguire un titolo di studio. Tra il 2015 e il 2019, il centro ha effettuato oltre 170 colloqui per approfondire il passato scolastico, favorire l'inserimento e lavorare sulla motivazione: il 49 per cento proviene da istituti tecnici, il 25 per cento da licei, il 14 per cento da istituti professionali e il 12 per cento da Centri di formazione professionale. L'80 per cento degli iscritti e frequentanti riesce a superare l'esame di idoneità. (Com)