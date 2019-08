Tunisia: premier Chahed pubblica dichiarazione fiscale, “gli altri candidati facciano altrettanto”

- Il capo del governo e candidato presidenziale tunisino Youssef Chahed ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una copia della documentazione fiscale che attesta l’avvenuto pagamento delle tasse nel 2019. Il primo ministro uscente ha voluto così inviare un segnale di trasparenza in vista del voto anticipato previsto il prossimo 15 settembre. Chahed ha sottolineato che la legge elettorale che obbliga i candidati di presentare della documentazione fiscale non è stata mai stata stata approvata. Ciononostante, il titolare dell’esecutivo ha voluto pubblicare la dichiarazione fiscale di sua spontanea volontà, sfidando gli altri candidati a fare altrettanto per dimostrare di essere in regola con le tasse. In qualità di primo ministro, Chahed ha guadagnato lo scorso anno poco meno di 5 milioni di dinari tunisini, equivalenti a circa 150 mila euro. (Tut)