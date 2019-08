Funerali Diabolik: in centinaia al Divino Amore di Roma, applausi ad arrivo bara

- Una grande bandiera con il volto di Diabolik, il personaggio dei fumetti, accoglie i tanti tifosi che stanno raggiungendo in questua ora il Santuario del Divino Amore a Roma. Qui alle 15 si terranno i funerali di Fabrizio Piscitelli che, dal personaggio creato da Angela Giussani, aveva preso il soprannome con cui era noto nella curva della Lazio. Non potendo partecipare alle esequie, a cui sono ammesse soltanto cento persone indicate dalla famiglia del defunto, alcune centinaia di persone, in gran parte tifosi, stanno riempiendo il piazzale antistante il Santuario. Ingente il dispiegamento delle forze dell'ordine che presidiano la zona con diversi agenti e alcuni blindati. L’arrivo del feretro, poco dopo le 14, è stato accolto da un lunghissimo applauso. La vettura che trasportava la bara, di colore nero e con scritto “Irriducibili” e disegnato il volto di Diabolik, si è fermata per alcuni minuti davanti ai tanti tifosi che si stanno radunando nel piazzale. A pochi passi dalla vettura la famiglia del capo ultrà ucciso il 7 agosto scorso da un colpo di pistola al parco degli Acquedotti di Roma e diversi componenti del gruppo "Irriducibili" di cui era uno dei leader. Dopo il lungo tributo di amici e compagni di tifo negli spazi esterni il feretro ha raggiunto il Santuario dove si terranno le esequie.(Rer)