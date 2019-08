I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: ministro Esteri Dacic, abbiamo la nota del 15mo paese che ritira riconoscimento Kosovo - Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha confermato oggi di essersi recato la scorsa settimana a raccogliere "la 15ma nota di un paese che vuole ritirare il proprio riconoscimento del Kosovo". Secondo quanto riferisce l'emittente "B92", Dacic ha affermato che "lo stesso giorno in cui volevo renderlo noto, i paesi del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) hanno emesso una nota chiedendo alla Serbia di cessare le attività per ritirare i riconoscimenti internazionali del Kosovo". Parlando della nota in questione, Dacic ha affermato che "noi non vogliamo litigare con nessuno". Dacic ha inoltre precisato di "non avere parlato del Togo come 15mo paese che ha ritirato il riconoscimento, come hanno trasmesso alcuni media". (segue) (Res)