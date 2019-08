Serbia-Kosovo: presidente Vucic, proseguimento dialogo non prima di dicembre (3)

- Parlando delle preoccupazioni sorte nei media kosovari riguardo all'incontro con Pompeo, Vucic ha affermato di "non capire il loro nervosismo dato che non strumentalizzo mai gli incontri con funzionari internazionali a uso interno e non parlo male nemmeno dei funzionari di Pristina dato che so che è necessario lasciare molto spazio per i compromessi". Vucic ha detto che "loro (i kosovari) sono nel panico dato che Washington rappresenta la loro Mecca da decenni, dato che gli Stati Uniti, dal loro punto di vista, sono i fautori oggettivi dell'idea della cosiddetta indipendenza del Kosovo". "Noi vogliamo proporci come un partner altrettanto importante - ha concluso Vucic - e parleremo sempre più spesso anche con Washington". (Seb)