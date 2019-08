Governo: Zingaretti, per Paese eredità esecutivo Conte è drammatica

- Ieri "è caduto il 65esimo governo dell'Italia, uno dei peggiori della storia della Repubblica. Per il Paese l'eredità di questo governo fallito è drammatica. Per i cittadini è drammatica": lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nella sua relazione alla Direzione nazionale del Pd. "Siamo isolati nel mondo come non mai, a cinque giorni dalla scadenza non abbiamo indicato il commissario europeo", ha continuato il leader dem, "al G7 non si sa da chi saremo rappresentati. L'Italia si è fermata ed ha la crescita zero, è esplosa la cassa integrazione, sono crollati gli investimenti e la produzione industriale. Si aprono ogni giorno nuove crisi aziendali. La pressione fiscale è aumentata e si sono contratti i consumi. Aumenta il divario tra Nord e Sud nei confronti del quale", ha concluso Zingaretti, "è scomparsa qualsiasi idea di sviluppo".(Rin)