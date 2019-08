India-Pakistan: Kashmir, Trump torna a parlare di mediazione

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un incontro con la stampa ieri alla Casa Bianca, a Washington, è tornato a parlare di mediazione nel conflitto del Kashmir tra India e Pakistan. “Il Kashmir è un posto molto complicato. Ci sono gli indù e ci sono i musulmani, e non direi che vadano molto d’accordo. Ed ecco quello che succede ora”, ha detto il leader statunitense. “Stiamo dando una mano in questa situazione. Ci sono gravissimi problemi tra questi due paesi e farò il meglio che posso per mediare o fare qualcosa”, ha aggiunto Trump, che nel fine settimana incontrerà il primo ministro indiano, Narendra Modi, al vertice del G7 di Biarritz, in Francia, al quale Modi è stato invitato come ospite d’onore. (segue) (Inn)