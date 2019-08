India-Pakistan: Kashmir, Trump torna a parlare di mediazione (2)

- Nella stessa giornata di ieri il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, ha avuto una conversazione telefonica col segretario alla Difesa statunitense, Mark Esper, congratulandosi per la sua recente nomina. I due interlocutori, si legge in un comunicato del ministero della Difesa indiano, hanno espresso soddisfazione per i progressi nella cooperazione di settore e ribadito l’impegno per l’ulteriore espansione. Singh, prosegue la nota, “ha sollevato la questione del terrorismo transfrontaliero che colpisce l’India e ha espresso apprezzamento per il sostegno statunitense allo sforzo dell’India per mantenere la pace e la stabilità nella regione” e “ha detto che le questioni relative all’articolo 370 sono un affare interno dell’India e che sono volte a migliorare la crescita e lo sviluppo economico, la democrazia e la prosperità per il popolo del Jammu e Kashmir”. “Il segretario alla Difesa Usa ha preso atto della posizione dell’India sul fatto che i recenti sviluppi nel Jammu e Kashmir siano una questione interna dell’India” e “ha auspicato che qualsiasi questione tra India e Pakistan venga risolta bilateralmente”, conclude il comunicato. (segue) (Inn)